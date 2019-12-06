Национальный банк Украины разослал коммерческим и государственным банкам описание новых банкнот - 50 и 200 гривен с детальным описанием купюр, а также плакатами, которые будут размещаться в банковских кассах. Копия документа оказалась в распоряжении "Страны".

Национальный банк Украины с 20 декабря 2019 года вводит в обращение банкноту номиналом 50 гривен образца 2019 года. Размер банкноты – (72х136) мм, преобладающий цвет – светло-фиолетовый.

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображение Михаила Грушевского и надпись "Михаил Грушевский". В верхней части банкноты справа от портрета размещено изображение малого Государственного Герба Украины и надпись "Украина". В верхней части поля водяного знака – надпись "Национальный Банк Украины", под которым размещена подпись главы Национального банка Украины и слово "Голова".



Кроме того, у левого края банкноты, в нижнем углу, размещены элементы для людей с ослабленным зрением в виде круга темно-бирюзового цвета. В нижнем левом углу банкноты фиолетовой и темно-коричневой красками напечатано цифровое обозначение номинала "50".

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение дома Украинской Центральной Рады, над которым размещена надпись

"Пятьдесят Гривен". С двух сторон от дома расположены фигуры рабочего и крестьянки. Цвет указанных изображений переходит из коричневого в фиолетовый.

В правом нижнем углу – изображение цифрового обозначения номинала "50" фиолетового цвета, слева от которого размещен год утверждения образца банкноты "2019".

Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах и содержит многотоновый локальный водяной знак, защитную ленту и защитные волокна.

С 25 февраля 2020 года вводят в обращение банкноту номиналом 200 гривен образца 2019 года. Размер банкноты – (75х148) мм, преобладающий цвет – светло-розовый.

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображения Леси Украинки, надпись "Леся Украинка" и строка из произведения поэтессы. У левого края банкноты, в нижнем углу, также размещены элементы для людей с ослабленным зрением в виде двух параллельных вертикальных черточек коричневого цвета.

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение Въездной башни Луцкого замка, над которым размещена надпись "Двести Гривен. Указанные элементы дизайна выполнены краской синего цвета.

Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Состав бумаги по волокну-100% хлопка. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах. Бумага содержит многотоновый локальный водяной знак, светлый элемент водяного знака, защитные ленты и защитные волокна.

Напомним, 25 октября НБУ ввел в оборот новую банкнота с Вернадским в 1000 гривен. "Страна" рассказала, что о ней известно?.

Также мы писали, что терминалы украинских банков отказываются принимать мелкие гривневые банкноты и монеты.