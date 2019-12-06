Народные депутаты завершили пленарное заседание в пятницу, 6 декабря. Теперь им предстоит работа в комитетах и комиссиях. Об этом говорится на сайте Верховной Рады в Twitter.

"Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков закрыл утреннее пленарное заседание. Следующее пленарное заседание состоится в четверг, 12 декабря. С 9 по 11 и 13 декабря народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях", - говорится в сообщении.

Фото:twitter.com/verkhovna_rada

Ранее "Страна" писала о повестке дня работы Верховной Рады в пятницу, 6 декабря. Среди них был законопроект о выделении 200 млн гривен для "Охматдета" и проект закона о борьбе с легализацией доходов.

Также мы сообщали, что парламентарии поддержали инициативу президента Украины Владимира Зеленского о выделении средств на "Охматдет" из бюджета страны на 2020 год.