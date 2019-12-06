В Верховной Раде ратифицировали финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком о финансировании продолжения третьей линии харьковского метро. Соответствующее решение поддержали 337 народных депутатов Украины.

Ратификация соглашения позволит запустить инвестиционный проект "Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков" при участии Европейского инвестиционного банка в размере 160 миллионов евро. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Украины.

Проект также софинансируется за счет средств Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в объеме 160 млн евро и средств местного бюджета города Харьков. Реализация проекта будет способствовать развитию сети общественного транспорта и повысит уровень комфорта для каждого жителя города.

Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро). Ожидается, что это в три раза сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Также планируется приобретение нового подвижного состава.

Реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.

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