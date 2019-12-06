Украина вплотную подошла к очень важному событию, которое может определить наконец судьбу конфликта на Донбассе. Куда он пойдет дальше – в сторону заморозки, новой войны или же мирной реинтеграции в Украину.

Это нормандская встреча, которая пройдет в Париже 9 декабря. Где впервые встретятся главы четырех государств: Зеленский, Путин, Меркель и Макрон.

Накуне стороны сделали целый ряд заявлений, из которых можно понять, какую позицию они будут отстаивать. Отметим, что пока эти позиции далеки от компромисса.

И пока, судя по риторике, не сильно заметно, чтоб эти позиции могли бы сблизиться.

Впрочем, учитывая тот факт, что саммит вообще в итоге назначен, шанс на то, что будет найдено какое-то решение для прорыва имеется.

Что будут обсуждать на предстоящей Нормандской встрече и к чему могут прийти – разбиралась "Страна".

Особый статус Донбасса

Предоставление "ДНР" и "ЛНР" (точнее, этим территориям) фактической автономии в составе Украины – краеугольный камень Минских соглашений. Это почти полная самостоятельность – от судов и народной милиции до языка и культуры. Плюс амнистия всех, кто воевал на стороне сепаратистов.

Выборы на неподконтрольных территориях Донбасса могут пройти лишь после того, как Украина гарантирует им этот статус. Поэтому данный вопрос явно станет одним из главных на встрече.

Как ситуация выглядит сейчас?

Украина еще в 2014 году, в рамках обязательств по Минским соглашениям, приняла закон о самоуправлении ОРДЛО – отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Закон формально действующий – но в силу он вступает лишь после проведения там местных выборов.

Этот закон полностью устраивает и Россию, и сепаратистов. Он формулирует особый статус так, как он выписан и в Минске-2. То есть с данным законом уже сейчас можно вполне отправляться на выборы.

Однако есть несколько препятствий. Которые и будут обсуждаться на встрече 9 декабря.

1. Закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины. Это требование Минских соглашений. И вчера сразу два человека из команды Зеленского – помощник президента Андрей Ермак и глава МИД Вадим Пристайко – подтвердили, что Украина готова внести в основной закон упоминание "дополнительных полномочий" ОРДЛО.

Каких именно полномочий – вопрос.

Ранее Зеленский и члены его команды вообще отрицали, что будут менять Конституцию под нужды Донбасса. Теперь риторика изменилась. Видимо, иначе Россия вообще отказывалась садиться за стол переговоров.

Судя по всему, эти изменения будут добавлены в уже готовящийся проект изменений в Конституцию по децентрализации ("Страна" о нем уже подробно рассказывала). Причем, успеть внести эти изменения можно и до 31 октября 2020 года, когда по всей Украине пройдут местные выборы, с которыми Ермак предложил совместить и выборы на Донбассе.

2. Каким будет "новый особый статус". Результаты парижских торгов мы скорее всего увидим в тех изменениях, которые Банковая внесет в нынешний закон об особом статусе.

Это произойдет, как обещают в "Слуге народа", после Нового года. В декабре же, по словам Андрея Ермака и главы фракции Давида Арахамии, власть просто продлит старый закон.

И это ключевой момент. Ведь новый закон принять до Нового года просто не успели бы и тогда, с 1 января и старый бы прекратил действий, и новый бы не появился. А значит - и Минские соглашения были бы де-факто денонсированы.

Но теперь эта угроза почти миновала (скорее всего в Раде хватит голосов на продление закона).

Другой вопрос - что будет в новом законе? Из того, что заявлял Зеленский и представители его команды есть только один конкретный момент, который отличается от того вида, в котором закон существует сейчас.

Это вопрос о народной милиции. И это очень важный момент..

В Минских соглашения и в нынешнем законе об особом статусе прописано право местных органов власти формировать отряды "Народной милиии". Сейчас официально "Народной милицией" в "ДНР" и "ЛНР" именуют их армейские корпуса. То есть, это полноценные подразделения - с танками, реактивными ракетными установками и тяжелой артиллерией.

В тоже время, на днях Зеленский озвучил идею о том, что в "ДНР/ЛНР" должна быть создана не народная милиция, а "муниципальная страж". В состав стражи войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ, а также представители "республик", не участвовавшие в боевых действиях.

Если понимать идею Зеленского о "муниципальной страже" буквально, то это означает, что все подразделения "народной милиции" должны будут быть разоружены или выведены за пределы официальной украинской границы.

И будет создана новая силовая структура, но уже чисто с полицейскими функциями, в которую войдут как представители Нацгвардии, так и местные жители, но не состоявшие ранее в "Народной милиции". А наличие там представителей ОБСЕ указывает на то, что это будет временная структура - лишь на переходный этап.

Однако в Донецке уже дали гневную отповедь этой идее.

"Что касается отрядов Народной милиции, то, согласно Комплексу мер, они должны создаваться только по решению местных советов Донбасса, и никаких нацгвардейцев на свои земли мы не допустим", - заявил "глава ДНР" Денис Пушилин.

Судя по статусу спикера, его заявление с Москвой скорее всего согласовано. Из чего видно, что Кремлю это предложение Зеленского не по нраву.

Что и логично - сохранение вооруженных формирований "республик" на их территориях после реинтеграции в Украину, это единственная, по сути, гарантия того, что "особый статус" Киев не свернет в любой момент.

С другой стороны, свои аргументы есть и у украинской стороны - армейские корпуса "республик" мало похожи на то, что может называться "народной милицией".

Очевидно, что это один из ключевых вопросов, по которому пока нет понимания.

Также в Киеве не хотели бы давать предусмотренные Минскими соглашениями права на свои суды и прокуратуру, а также на особые отношения с российскими регионами (ну или максимально их урезать).

Все это и будет предметом сложных торгов, которые не факт, что приведут к какому-то результату, ведь и раньше, еще при Порошенко, эти вопросы были основным камнем преткновения.

Россия по ним на компромиссы идти не хочет, а Зеленскому соглашаться на буквальное исполнение политической части Минских соглашений политически опасно. По крайней мере, до тех пор, пока будет нависать угроза Майдана националистов и порохоботов.

Но, конечно, компромиссы на 100% исключать нельзя. Если не по сути, то по форме: Киев может предложить смягчение каких-то формулировок. Например, народную милицию как-то все-таки переименуют, но без изменения формы. .

Выборы по-мински и выборы по-зеленски

Даже если по закону об особом статусе, а также по тому, в каком виде его вносить в Конституцию, удастся договорится, останется еще одна проблема - выборы. Точнее, на каких условиях их проводить.

При этом, согласно и Минским соглашениям, и закону об особом статусе, и "формул Штайнмайера", особый статус регион получает только после проведения выборов.

То есть, без выборов ничего не будет.

И вот тут начинаются проблемы.

Если исходить из того, что написано в Минских соглашенияз, выборы проводятся по сути в "ДНР" и "ЛНР". В том виде, как эти "республики" существуют сегодня. То есть под полным контролем сепаратистов и без какого-либо участия украинских правоохранителей. Исключение – для наблюдателей ОБСЕ. Которые и являются главными модераторами процесса. Они же объявляют, демократичные выборы или нет.

По Минским соглашениям, восстановление украинского суверенитета над неподконтрольной территорией и над границей начинается сразу после выборов и заканчивается лишь после внесения изменений в Конституцию.

То есть, выборы должны будут проходить на неподконтрольной территории.

Но это по Минским соглашениям. У Зеленского видят все немного иначе.

"Страна" уже публиковала четыре условия президента к выборам на Донбассе.

1. Обмен пленными,

2. Перемирие на Донбассе

3. "Полный вывод с территории Донбасса всех незаконных воинских частей".

4. Передача контроля над границей.

К двум первым условиям вопросов нет. Процесс уже пошел и вполне может идти дальше. Стороны показали здесь свою договороспособность (пусть и не без огрехов или затяжек).

А вот пункты 3 и 4 с точки зрения России и сепаратистов противоречат Минску, в потому они их выполнять не намерены.

Далее. У Зеленского настаивают на том, чтобы выборы проводились по украинскому законодательству, со свободным доступом всех украинских партий и СМИ. Пункт про украинское законодательство никем не оспаривается. По участию украинских партий и СМИ Москва и "республики" также, по некоторым намекам, готовы идти на компромисс.

Но возникает вопрос по согласованию того самого закона о выборах на Донбассе. Минские соглашения подразумевают, что он должен согласовываться с преставителями "отдельных районов" (то есть, с представителями "ДНР" и "ЛНР"). И тут Ермак рассказал о "заготовке" Зеленского, которую тот, видимо, и озвучит на переговорах в Париже. А именно - в ключить в группу для согласования в качестве представителей "отдельных районов" и тех их жителей, которые после войны выехали на подконтрольную территорию Украины.

Это интересный ход, который Зеленский наверняка попробует продавить через Францию и Германию. И, вохможно, будет его использовать и как базу для компромисса по народной милиции (чтоб в нее были включены и дончане с луганчанами, которые уехали из Донбасса после войны).

Эта идея также не понравилась сепаратистам, о чем они уже сделали заявление.

Так что вопрос о выборов может застрять еще на этапе согласования формата обсуждения.

Но даже если даже каким-то образом закон и правила проведения выборов согласуют, но останется еще один вопрос - контроль над границей.

Вчера Ермак вновь повторил условие: на день проведения выборов весь донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

В Москве и в "республиках", повторимся, считают, что граница должна быть передана только после изменений в Конституции, как и написано в Минских соглашениях.

В недавнем интервью западным СМИ Зеленский признал, что требований о передаче контроля над границей противоречат Минским соглашениям.

Следует ли из этого, что он готов пойти на компромисс в этом ключевом вопросе - пока непонятно.

Амнистия будет

Ермак подтвердил, что Украина по результатам нормандских переговоров готова принять закон об амнистии сепаратистов, как того требуют Минские соглашения, не сказав, правда, более конкретно о чем речь.

Впрочем, такое заявление уже прорыв, так как последние годы украинская сторона вообще отказывалась рассматривать вопрос об амнистии.

Но Ермак сделав немаловажную оговорку – и продление особого статуса, и амнистия произойдут, если переговоры в Париже будут успешными.

О чем договорятся в Париже?

Если резюмировать все, что везет Украина в Париж, то мы получим:

1. Новые разведения войск и обмен пленными. И это с гарантией будет принято в итоговом коммюнике, которое уже согласовано сторонами. Но дальше пойдут обсуждаемые темы, по которым договоренности не гарантированы.

2. Продление нынешнего закона об особом статусе и потом - внесение в него каких-то новых норм (или изъятие существующих), призванных снизить накал "зрады" в Украине. Но вряд ли эти новые нормы будут сильно отличаться от старых.

3. Согласие на два ключевых пункта Минских соглашений: внесение особого статуса в Конституцию и амнистия сепаратистам. Вопрос только, в каком виде этот статус хотят закрепить в основном законе. И будет ли амнистия безоговорочной, как того требует Минск-2.

4. Проводить выборы в "ДНР" и "ЛНР" Украина хочет при роспуске или выводе ряда структур сепаратистов – речь скорее всего идет о "Народной милиции". Киев скорее всего предложит создать какую-то временную правоохранительную структуру переходного типа – с паритетным участием украинцев, сепаратистов и ОБСЕ.

На бумаге это может быть так, а по факту – просто будут для картинки созданы совместные патрульные группы. При этом вооруженные силы сепаратистов особо никуда не денутся: Россия просто так не сдаст эту территорию. Но это уже вопрос переговоров. Хотя вообще не факт, что Москва будет готова идти на какие-то уступки в этом важнейшем (с точки зрения контроля над территорией) вопросе.

5. Украина будет требовать пустить ее на границу в день выборов на Донбассе. А не на следующий, как это записано в Минске-2. И в этом, скорее всего, получит отказ со ссылкой на Минские соглашения.

6. Если по указанным пунктам удастся договориться, то выборы Украина готова проводить через год – 31 октября 2020 года.

Но, как видим, вероятность того, что договорится удастся пока выглядит не очень высокий из-за противоречий о народной милиции, порядка проведения выборов и передачи контроля над границей.

Кроме того, не стоит забывать, что над Зеленским, в момент встречи в Париже, как дамоклов меч будет висеть угроза нового Майдана. Причем протестущие расположаться прямо во дворе Банковой.

И одной из "красных линий" они обозначили передачу контроля над границей еще до выборов (хотя как раз Порошенко визировал Минские соглашения, которым был предусмотрен совсем другой порядок).

С учетом всех этих проблемных моментов маловероятно, чтоб после встречи в Париже были бы озвучены какие-то прорывные тезисы. Скорее тактика будет другая - первое заявление будет о всем хорошем против всего плохого, а уже потом - в следующем году постепенно начнутся шаги к компромиссу, чтоб провести выборы и запустить процесс реинтеграции уже 31 октября 2020 года.

Правда, и в таком случае с потенциальным Майданом и с его организаторами нужно что-то делать. Блокировать мирный процесс (если, конечно, у Зе есть желание по нему пойти) меньшинство вечно не может.

Что касается "плана Б" (стена и заморозка конфликта), то он выглядит маловероятным. Во-первых, без ввода миротворцев никакой заморозки не будет, а будет таже война, что и сейчас. Во-вторых, продолжение войны нанесет сокрашительный удар по политическим позициям президента и по его рейтингу.

Поэтому более вероятным видится процесс постепенных шагов от одной "нормандской" встречи к другой, с параллельными попытками купировать "антикапитулянскую" протестную активность.

Заявления России перед встречей

Официально в Москве столь развернуто, как в Киеве, встречу не комментируют. И формально придерживаются позиции следования духу и букве Минских соглашений.

При этом эксперты, близкие к Кремлю, в жестких выражениях отвергают любые идеи Киева по пересмотру Минска (в частности самого скандального пункта – по границе).

"Зеленский либо плохо понимает суть Минских соглашений, либо пытается увильнуть от них.

Минские соглашения - это не условия для проведения выборов, а условия для восстановления контроля Украины за границей.

Закон об особом статусе согласованный с Донбассом, максимально широкая амнистия, выборы и т.д. - условия для начала процесса передачи Украине контроля за границей. Никак не наоборот.

Другие варианты даже не рассматриваются.

Вопрос не должен ставиться в плоскости выгодно-невыгодно что-то Украине. Вопрос элементарного выполнения Киевом обязательств.

Если украинское законодательство не позволяет выполнить какие-то пункты Минских соглашений - следует менять украинское законодательство. Оно и так уже неоднократно менялось. Не девственное.

Зеленскому нужно решить, для него плохие законы важнее Украины или Украина важнее плохих законов.

Украина проявила себя как ненадежный партнер. Поэтому в отношении нее должна действовать презумпция виновности - любые попытки пересмотра последовательности Минских соглашений - уловки для их невыполнения", - пишет политконсультант Алексей Чеснаков, который входит в окружение куратора украинского направления Владислава Суркова.

Опосредованным голосом Кремля можно считать и сепаратистов, которые в последние дни начали принимать решения – явно направленные на усиление переговорной позиции Путина перед встречей.

Это "закон" о границе "ДНР", которая заявлена в рамках всей Донецкой области. И внесение в донецкую "конституцию" русского языка, как единственного "государственного". То есть явное оппонирование территориальным и культурным притязаниям Киева. И намек, что в крайнем случае "республики" останутся в том же статусе и продолжат интегрироваться в Россию.