Экс-нардеп Татьяна Черновол опубликовала ролик, в котором поддержала призыв выйти на Майдан 8 декабря накануне нормандских переговоров по Донбассу. Эпатирующее видео Черновол выложила в Telegram.

"Украина сейчас твердо стоит на ногах. Украина успешно борется, но даже если бы борьба была безнадежной, все равно надо бороться. Потому что когда ты борешься, ты хотя бы имеешь шанс и не впадаешь в отчаяние. Когда ты борешься, тебя не ждут ужасы капитуляции, потому что тебя уже не будет", – сказала Черновол и стала позировать с автоматом. На автомате, который держит в кадре Черновол, видна нацарапанная надпись "За Украину".

Видео: t.me/chornovol_t

Напомним, что Порошенко и Тимошенко готовят демарш облсоветов против "капитуляции" на встрече в Париже.

Также "Страна" разбиралась, сможет ли новый Майдан сорвать мир на Донбассе и газовый компромисс.