Израиль подал протест в связи с решением Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров националистического движения. Об этом на своей странице в соцсети написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

"Официальный протест посла Государства Израиль Джоеля Лиона в связи с решением Верховной Рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов:

"Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов - это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами.

В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают".

Фото: facebook.com

Напомним, в прошлом году Верховная Рада объявила день рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры государственным праздником.

Также мы сообщали, что в украинских магазинах появился произведенный в Киеве одеколон "Степан Бандера".