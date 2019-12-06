В испанском отеле Кемински Байя в курортном городке Марбелья нарядили самую дорогую новогоднюю елка стоимостью 14 млн долларов. Среди ее украшений - два бриллианта, стоимостью 2,3 млн долларов и 4,9 млн долларов. Об этом сообщает Daily Mirror.

Ель достигает в высоту шести метров. Ее установили в холле гостиницы.

Фото: dailymail.co.uk

Дизайнеры украсили елку трем тысячами кристаллов Сваровски, золотыми пластинами и алмазной пылью, а также страусиными яйцами, сапфирами, бриллиантами и дорогой тканью с мехами.

Также елку украшают изделия модных домов Cartier, Chanel и Louis Vuitton. Поэтому дерево находится под круглосуточной охраной.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, 19 дополнительных поездов назначила Укрзализныця на период новогодних и рождественских праздников. Также для удобства пассажиров продлены маршруты еще семи поездов.

Ранее "Страна" писала, что в Киеве новогодние елки зажгут свои огни на Софийской и Контрактовой площадях 19 декабря после парада Щелкунчика.