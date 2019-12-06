Парламентарии могут не успеть принять во втором чтении законопроект "Об обращении земли" в последнюю пленарную неделю декабря из-за большого количества поправок. Эту информацию журналистам подтвердил первый зампредседателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает РБК-Украина.

При этом он не исключил, что парламент может начать рассмотрение документа. "Вряд ли до нового года мы его примем. Возможно, возьмемся за его рассмотрение. Но вопрос в том, что если мы заходим в рассмотрение вопроса, мы не сможем рассматривать другие вопросы. Если мы заходим в вопросы, в которых 4000 поправок, из которых 3000 будут ставить на подтверждение, это 6000 минут, 600 часов или примерно 100 пленарных дней. Много получается", - заявил Корниенко.

По словам нардепа, сейчас в Раде советуются по процедуре, по которой можно будет рассмотреть все поправки в закон о земельной реформе скорее. "Мы сейчас спросим у коллег, как было с Избирательным кодексом. Может их опыт возьмем. Там тоже было 4000 правок. Но я думаю, что аппарат и Руслан Стефанчук уже размышляют, как построить работу Верховной рады и не сорвать законодательный процесс, но решить этот важнейший вопрос для украинского народа - открытие рынка земли", - добавил депутат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду принять компромиссную редакцию закона о рынке земли.

Напомним, что под Радой анонсировали бессрочную акцию против аграрной реформы, Савченко уже высыпала землю из мешков и поставила сверху елку.

Также мы писали о том, что в Слуге народа рассказали, когда окончательно примут законопроект о рынке земли.