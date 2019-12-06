Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук летит в бизнес классе МАУ из Лондона в Киев. Об этом сообщила экс-депутат Верховной Рады от КПУ Оксана Калетник, летящая тем же рейсом.

"Лечу из Лондона в любимый Киев. В бизнес классе МАУ расположился Вакарчук. У меня вопрос, у нас заграничные округа появились или работу парламента в столицу Великобритании перенесли? Если визит связан с НАТО , то как известно Украину туда не звали. Или это частная инициатива? Тогда почему за счёт депутатского времени?", - пишет Калетник.

Как она отмечает, в отсутствии конкуренции на рынке, стоимость билетов в бизнес-классе в одну сторону достигает 24 тысяч гривен. По ее словам, в самолете много состоятельных людей, судя по внешнему виду, однако летят они в эконом-классе. При этом Вакарчук в бизнесе.

"Интересно он сам платит или так считают только когда сами не платят, тогда хочется понять а кто платит?", - написала Калетник.

Скриншот: Facebook/Oksana Kaletnyk

Впрочем, Святослав Вакарчук в Лондоне был не просто так. Он там посетил конференцию в Chatham House (Королевском институте международных отношений), где выступал помощник президента Украины Андрей Ермак.

Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская обнародовала совместное фото из Лондона.

Ранее сообщалось, что в партии Вакарчука назвали проект Госбюджета на 2020 год бюджетом проедания.

Также мы писали, что Вакарчук пригрозил Зеленскому "гневом" за перепалку с националистами.