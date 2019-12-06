Канцлер Германии Ангела Меркель в рамках Нормандской встречи в Париже планирует провести двусторонние переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер. Ее цитирует Интерфакс-Украина.

"В ближайший понедельник (9 декабря - Ред.) канцлер отправится в Париж и примет участие в "нормандской встрече", - сказала Деммер журналистам в пятницу, 6 декабря.

По ее словам, на 15:00 запланирована двусторонняя встреча Меркель и Путина, на 15:30 - встреча канцлера и Зеленского.

Конференция в Нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе запланирован на 9 декабря в Париже. В переговорах участвуют Украина, Россия, Германия, Франция.

Как сообщала "Страна", сегодня президент Зеленский прийдет к Савику Шустеру на "Свободу слова" поговорить о "Нормандском формате".

Напомним, что Порошенко посоветовал Зеленскому избегать встречи с Путиным наедине.