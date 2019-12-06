В Одессе полиция нашла 18-летнюю Анастасию Василян, которая пополнила список пропавших без вести во время пожара после того, как родители обратились к правоохранителям с заявлением о пропаже дочери - студентки колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Уточняется, что девушка жива и здорова. Временное отсутствие ее связи с родителями не связано с событиями в колледже на улице Троицкой.

Полицейские выяснили, что девушка - действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Однако в настоящее время в этом заведении она не учится, а на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными не выходила из-за отсутствия телефона.

Поиски 13 пропавших без вести на пожаре в одесском колледже продолжаются.

Напомним, пожар в учебном заведении вспыхнул утром 4 декабря на третьем этаже здания. Огонь быстро распространился на большую площадь.

Ранее "Страна" писала о том, что в Кабмине создали комиссию по расследованию причин пожара в одесском колледже.

Также мы сообщали, что спасатели потеряли надежду найти выживших под завалами.