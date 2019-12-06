Депутаты Верховной Рады поддержали выделение из бюджета на 2020 год 200 млн гривен на строительство современного лечебно-диагностического комплекса в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет". Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Twitter.

"Парламент поддержал инициативу Президента Владимира Зеленского – на достройку Охматдеа выделено дополнительно 200 млн гривен", - говорится в сообщении.

При этом в Кабмине уточнили, что будут делать все возможное, чтобы работы по строительству были сданы в первом квартале 2020-го года.

Фото: twitter.com/PMHoncharuk

Ранее "Страна" писала, что в пятницу, 6 декабря, на повестке Верховной Рады был законопроект о выделении 200 млн гривен на строительство нового комплекса в "Охматдете".

Напомним, 25 сентября Минздрав направил аудит в больницу "Охматдет", а также ГП "Медичні закупівлі" и в Центр эндокринной системы. Строительство нового современного корпуса "Охматдета" остановилось осенью 2013 года из-за отсутствия финансирования.