В аэропорту Борисполь может появиться ресторан быстрого питания McDonalds. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью ЦТС, говоря о планах на 2020 год.

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт Борисполь зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все супер прозрачно", - подчеркнул министр.

Также Криклий коротко очертил планы на будущий год по развитию авиаотрасли.

"Министерством изучается возможность старта концессии по четырем региональным аэропортам Украины. В следующем году каким-то из них дадим старт. Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило. С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", - сообщил он.

Ранее "Страна" писала о том, что житель Донецка в "Борисполе" пытался пронести гранату на рейс Киев - Хургада.

Также мы сообщали, что в аэропорту "Борисполь" отчитались, сколько случаев кражи багажа было в 2019 году.