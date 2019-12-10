Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2019, для всех знаков зодиака
Гороскоп на сегодня, 10 декабря 2019, для всех знаков зодиака

Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 10 декабря.

Овен (20.03 - 21.04) 

Если вас попросят о помощи в большом групповом меторприятии, в ваших же интересах принять участие, даже если кажется, что на новые дела нет времени. Большие возможности могут войти в вашу жизнь благодаря участию в этом деле с этими людьми. Вам нужно думать о долгосрочной перспективе - сейчас хороший момент для того, чтобы добавить себе позитивных очков. Зато когда вам потребуется что-то взамен, вы будете только рады позитивному результату от своего вклада.

Телец (19.04 - 22.05) 

После долгого ожидания, когда же наладится ситуация между членами семьи тем или иным способом (предпочтительно, конечно, к лучшему), вы наконец-то готовы сделать свое важное объявление. Это замечательно, и вы совершенно вправе это сделать, однако в настоящий момент не говорите ничего, если есть такая возможность - подождите день или два.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В вашей жизни есть много аспектов, с которыми сейчас очень сложно справиться. Родственники и соседи, все вопросы, связанные с путешествиями, и все, в чем вы можете запутаться, отмечены красными флажками. К сожалению, на данный момент все складывается не лучшим образом. Успокойтесь, останьтесь дома и побалуйте себя бездельем, не отвечайте на телефонные звонки и отложите принятие важных решений на день-другой.

Рак (21.06 - 23.07)

Финансовые вопросы никогда не стояли на первом месте в списке вопросов, которые вам легко решать. Сегодня это как никогда актуально, особенно если вы оказались в тупике. Если кто-то принесет вам документ и будет настаивать на том, что нужно подписать его немедленно, отложите его в сторону и сначала выясните, к чему такая спешка. Самое важное, что вам необходимо знать, наверняка напечатано самым мелким шрифтом.

Лев (22.07 - 24.08)

Время от времени у вас появляется ощущение, что все, что вы делаете, идет неправильно, как бы вы ни старались и как бы ни готовились заранее. Сегодня определенно один из таких дней, и но вы не должны быть слишком строги к себе. Дело не только в ваших действиях - просто таковы обстоятельства. Многие люди сейчас проходят через подобное или даже хуже. Как и все остальное, это тоже пройдет.

Дева (22.08 - 24.09) 

Пока все остальные беспокоятся о том, что делать дальше, учитывая последние хаотичные события, у вас все складывается гораздо проще. Правда, если не учитывать тот факт, что вы никак не можете решить, хотите ли побыть в одиночестве или провести время с человеком, которого любите. Тем не менее, бывают проблемы гораздо сложнее, чем эта! А если вы никак не можете определиться, воспользуйтесь старым добрым способом - подбросьте монетку.

Весы (22.09 - 24.10)  

Вы потратили очень много времени на попытки решить некий вопрос или связаться с определенным человеком и почти решили сдаться? Как только ыы примете это решение, вмешаются высшие силы, и все наконец-то получится! Как только вы преодолеете первый шок, то даже сможете вспомнить, о чем таком важном хотели поговорить или какого конкретно результата добиться.

Скорпион (23.10 - 23.11) 

Сегодня у вас появится шанс воздать по заслугам человеку, который всячески изводил вас придирками по любому, даже самому нелепому поводу. Однако прежде, чем делать это, убедитесь, что за происходящим не кроется что-то еще. Возможно, вас испытывают на прочность или подумывают о том, не стоит ли вас повысить в должности или доверить новую важную задачу.

Стрелец (22.11 - 22.12) 

Не бывало такого времени, чтобы ыы даже не задумывались о путешествии. Возможно, вы только что просмотрели интересный документальный фильм и теперь хотите увидеть природу Китая, или вдохновились, увидев Эйфелеву башню в старом классическом кино. Однако прежде чем строить какие-либо планы, нужно все тщательно распланировать и удостовериться в своих финансовых возможностях, если вы хотите, чтобы поездка прошла идеально.

Козерог (21.12 - 21.01) 

Вы терпеть не можете, когда кто-то указывает, что вам делать со своими деньгами, - это номер один в вашем списке запретных вещей. Однако сейчас необходимо справиться с этим как взрослый человек, потому что кто-то близкий может сказать, что сделка, которую вы считаете идеальной, на самом деле не так хороша. Вы достаточно умны, так что можете немного подождать и все перепроверить. Только не стоит биться головой о стену во время ожидания.

Водолей (20.01 - 19.02)

Если кажется, что ваш партнер не вкладывает достаточно энергии в отношения, необходимо напрямую спросить, в чем проблема. Вы не сумеете это выяснить, если не выскажетесь вслух, а вторая сторона не хочет говорить, если вы ни о чем не спрашиваете. Всегда лучше прояснить атмосферу, и вы можете быть очень удивлены тем, что в итоге выясните.

Рыбы (18.02 - 21.03) 

Вы славитесь легким характером и готовностью к сотрудничеству. Но не позволяйте своей репутации помешать вам сказать определенным людям, что вы не обязаны на все соглашаться. Сейчас вам необходимо заняться своими делами и дать всем остальным понять, что хоть вы и очень милый человек, но имеете свои пределы, и один из них уже достигнут.

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