Публикуем гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 10 декабря.

Овен (20.03 - 21.04)

Если вас попросят о помощи в большом групповом меторприятии, в ваших же интересах принять участие, даже если кажется, что на новые дела нет времени. Большие возможности могут войти в вашу жизнь благодаря участию в этом деле с этими людьми. Вам нужно думать о долгосрочной перспективе - сейчас хороший момент для того, чтобы добавить себе позитивных очков. Зато когда вам потребуется что-то взамен, вы будете только рады позитивному результату от своего вклада.

Телец (19.04 - 22.05)

После долгого ожидания, когда же наладится ситуация между членами семьи тем или иным способом (предпочтительно, конечно, к лучшему), вы наконец-то готовы сделать свое важное объявление. Это замечательно, и вы совершенно вправе это сделать, однако в настоящий момент не говорите ничего, если есть такая возможность - подождите день или два.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В вашей жизни есть много аспектов, с которыми сейчас очень сложно справиться. Родственники и соседи, все вопросы, связанные с путешествиями, и все, в чем вы можете запутаться, отмечены красными флажками. К сожалению, на данный момент все складывается не лучшим образом. Успокойтесь, останьтесь дома и побалуйте себя бездельем, не отвечайте на телефонные звонки и отложите принятие важных решений на день-другой.

Рак (21.06 - 23.07)

Финансовые вопросы никогда не стояли на первом месте в списке вопросов, которые вам легко решать. Сегодня это как никогда актуально, особенно если вы оказались в тупике. Если кто-то принесет вам документ и будет настаивать на том, что нужно подписать его немедленно, отложите его в сторону и сначала выясните, к чему такая спешка. Самое важное, что вам необходимо знать, наверняка напечатано самым мелким шрифтом.

Лев (22.07 - 24.08)

Время от времени у вас появляется ощущение, что все, что вы делаете, идет неправильно, как бы вы ни старались и как бы ни готовились заранее. Сегодня определенно один из таких дней, и но вы не должны быть слишком строги к себе. Дело не только в ваших действиях - просто таковы обстоятельства. Многие люди сейчас проходят через подобное или даже хуже. Как и все остальное, это тоже пройдет.

Дева (22.08 - 24.09)

Пока все остальные беспокоятся о том, что делать дальше, учитывая последние хаотичные события, у вас все складывается гораздо проще. Правда, если не учитывать тот факт, что вы никак не можете решить, хотите ли побыть в одиночестве или провести время с человеком, которого любите. Тем не менее, бывают проблемы гораздо сложнее, чем эта! А если вы никак не можете определиться, воспользуйтесь старым добрым способом - подбросьте монетку.

Весы (22.09 - 24.10)

Вы потратили очень много времени на попытки решить некий вопрос или связаться с определенным человеком и почти решили сдаться? Как только ыы примете это решение, вмешаются высшие силы, и все наконец-то получится! Как только вы преодолеете первый шок, то даже сможете вспомнить, о чем таком важном хотели поговорить или какого конкретно результата добиться.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Сегодня у вас появится шанс воздать по заслугам человеку, который всячески изводил вас придирками по любому, даже самому нелепому поводу. Однако прежде, чем делать это, убедитесь, что за происходящим не кроется что-то еще. Возможно, вас испытывают на прочность или подумывают о том, не стоит ли вас повысить в должности или доверить новую важную задачу.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Не бывало такого времени, чтобы ыы даже не задумывались о путешествии. Возможно, вы только что просмотрели интересный документальный фильм и теперь хотите увидеть природу Китая, или вдохновились, увидев Эйфелеву башню в старом классическом кино. Однако прежде чем строить какие-либо планы, нужно все тщательно распланировать и удостовериться в своих финансовых возможностях, если вы хотите, чтобы поездка прошла идеально.

Козерог (21.12 - 21.01)

Вы терпеть не можете, когда кто-то указывает, что вам делать со своими деньгами, - это номер один в вашем списке запретных вещей. Однако сейчас необходимо справиться с этим как взрослый человек, потому что кто-то близкий может сказать, что сделка, которую вы считаете идеальной, на самом деле не так хороша. Вы достаточно умны, так что можете немного подождать и все перепроверить. Только не стоит биться головой о стену во время ожидания.

Водолей (20.01 - 19.02)

Если кажется, что ваш партнер не вкладывает достаточно энергии в отношения, необходимо напрямую спросить, в чем проблема. Вы не сумеете это выяснить, если не выскажетесь вслух, а вторая сторона не хочет говорить, если вы ни о чем не спрашиваете. Всегда лучше прояснить атмосферу, и вы можете быть очень удивлены тем, что в итоге выясните.

Рыбы (18.02 - 21.03)

Вы славитесь легким характером и готовностью к сотрудничеству. Но не позволяйте своей репутации помешать вам сказать определенным людям, что вы не обязаны на все соглашаться. Сейчас вам необходимо заняться своими делами и дать всем остальным понять, что хоть вы и очень милый человек, но имеете свои пределы, и один из них уже достигнут.

Также интересно гороскоп на весь декабрь 2019.