Российский президент Владимир Путин заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" не значит, что РФ откажется от транзита газа через Украину, передает ТАСС.

По его словам, это вопрос экономической целесообразности.

"Сейчас близки к завершению работы по прокладке газопровода „Северный поток-2", ввод в эксплуатацию которого позволит удвоить объемы возможных поставок российского газа по балтийскому маршруту", — сказал президент на встрече с представителями крупного немецкого бизнеса в Сочи, подчеркнув, что это станет дополнительным вкладом в удовлетворение спроса в Германии и других странах.

"Хочу подчеркнуть — это чисто коммерческий проект, правительство фактически не принимает в нем участие, и так, чтобы не было никаких толкований, уже много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать — это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", — отметил Путин.

Также он заявил, что надеется, что компании России и Украины смогут найти взаимоприемлемое решение по транзиту газа в страны Европы.

Как стало известно ранее, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя "украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия". Об этом президент России Владимир Путин сообщил журналистам на пресс-конференции 4 декабря по итогам переговоров с президентом Сербии Вучичем.

Ранее сообщалось, что стало известно, сколько российская "Транснефть" заплатит Украине за 10-летний транзит нефти.

Также мы писали, что анонсированные на вчера трехсторонние переговоры по транзиту газа отменили в последний момент.