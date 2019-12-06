Владимир Зеленский встретился с военными в зоне проведения Операции объединенных сил и поздравил их с профессиональным праздником. Видео обнародовал Офис президента в Facebook.

"От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Вооруженных сил Украины. Для меня важно сегодня быть в зоне проведения ООС, чтобы лично и от имени всего украинского народа поблагодарить вас за службу, за то, что защищаете наш суверенитет и независимость", - сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский призвал почтить минутой памяти всех бойцов, которые отдали жизнь за Украину.

"К сожалению, за свою свободу Украина каждый день платит жизнью и здоровьем своих лучших сыновей и дочерей. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали жизни за наше мирное будущее. За мирное будущее Украины", - добавил он.

Видео: facebook.com/president.gov.ua

6 декабря отмечают День защитника Украины. "Страна" писала об историю праздника.

Также мы писали, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1197 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Документ расширяет список участников боевых действий и разрешить инвалидам АТО лечиться бесплатно.