В Киеве на территории бывшей швейной фабрики "Каштан" фабрики горит металлический ангар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в городе Киеве.

Так, 6 декабря, в 11:30, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который возник на территории одной из фабрик столицы по ул. Победы, 123.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

По прибытию пожарные установили, что возгорание возникло в 1-этажном металлическом ангаре с угрозой распространения пламени на рядом расположенное офисное здание, из которого бойцы вывели на безопасное расстояние 40 человек.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Так, в 12:32 пожарные локализовали пожар на площади 500 кв. м. Ликвидация пока продолжается. Жертв и пострадавших нет.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Напомним, что сегодня в Киеве возле элитного ЖК среди белого дня неизвестный в маске поджег авто.

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