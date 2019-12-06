Сотрудники спасательной службы, которые разбираются завалы и ищут пропавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, больше не надеются найти выживших.

Фото: dumskaya.net

Об этом заявил заместитель начальника ГСЧС в Одесской области Александр Крицкий, передает "Думская".

Сообщается, что в здании уже были обследованы все помещения, которые не пострадали от огня, но людей там не нашли.

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет", - сказал Александр Крицкий.

По информации издания, сообщается еще об одной студентке, которая пропала. Ею оказалась Василян Анастасия Матвеевна 2001 года рождения. Родители последний раз разговаривали с дочкой 30 ноября, после пожара в колледже на связь она не выходила.

Из здания колледжа уже были вывезены 300 кубометров мусора. Спасатели расчищают завалы и ищут людей на первом и втором этажах.

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

По данным на утро 5 декабря, погибли два человека: студентка и преподаватель высшей математики и информатики.