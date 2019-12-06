После вчерашнего провала голосования за кандидатуру Елизаветы Ясько на место главы парламентского Комитета по иностранным делам вместо попавшего в секс-скандал Богдана Яременко, фракция "Слуга народа" снова проведет праймериз кандидатов на эту должность и рассмотрит новый порядок избрания председателя комитета.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамию.

"Мы проведем еще раз внутри фракции праймериз. Мы на фракции даем методологию, чтобы фракция сама проголосовала за эту методологию отбора, проведем отбор согласно новой методологии, затем выберем лидера, проведем сигнальное голосование и затем вынесем в зал", - заявил Арахамия.

По его словам, на должность главы Комитета претендовали три победителя праймериз из восьми претендентов. Они прошли спецпроверку, а затем из этих трех Офис президента рекомендовал одну кандидатуру, которой оказалась Елизавета Ясько.

Также лидер фракции пообещал, что будут подготовлены два проекта постановления о прекращении исполнения обязанностей председателя Комитета Богдана Яременко и о назначении нового главы Комитета.

Арахамия объяснил неразделение этих вопросов в проекте постановления, который не поддержали народные депутаты 5 декабря, желанием сэкономить время на их рассмотрение.

Глава фракции отметил, что Яременко не выполняет обязанности председателя Комитета с тех пор, как подал свое заявление на увольнение.

Ранее "Страна" писала о том, что в "Слуге народа" озвучили свою версию, почему не набралось голосов за Ясько вместо Яременко.

Также мы разбирались, почему "слуги народа" провалили спущенную им с Банковой кандидатуру Ясько.