Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий попал в громкий скандал, когда рассказал о допуске частной локомотивной тяги на железную дорогу страны. Он сопроводил свой пост в соцсети снимком поезда, который вез останки тел пассажиров сбитого на Донбассе малазийского Boeing МН17. Внимание на это обратил Денис Люботинский в Facebook.

Фото: facebook.com/groups/ForumZal

"Вчера на странице министра транспорта Владислав Криклий появился бодрый пост, наполненный просто-таки брежневской патетикой о допуске частной локомотивной тяги на дороги общего пользования. Особый интерес вызывает фото, которое господин Криклий выбрал в качестве иллюстрации - тепловоз ЧМЭ3-4588 с рефрижераторными секциями. Фото сделано 22.07.2014 на станции Донецк - 2, а в рефрижераторных секциях - останки людей, погибших во время авиакатастрофы Малазийского Boeing МН17 в районе города Снежное", - говорится в обращении.

Фото: facebook.com/groups/ForumZal

Данную ситуацию Люботинский охарактеризовал как "Стыд и позор".

Фото: facebook.com/groups/ForumZal

Напомним, глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов инициировал заседание наблюдательного совета компании, чтобы отчитаться о своей работе, давая понять, что увольняться по собственному желанию он не собирается.

Ранее "Страна" писала, что суд по делу о сбитом на Донбассе в 2014 году малазийском Boeing МН17 продлится 25 недель.