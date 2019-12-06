Генеральный прокурор Руслан Рябошапка взял на контроль уголовное дело против сотрудников СБУ, которые осуществляли незаконную слежку за депутатами "Оппозиционной платформы - За жизнь". Об этом заявил нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в Facebook.

Депутат Ренат Кузьмин, фото: Facebook/Ренат Кузьмин

"Генпрокурор взял на контроль уголовное дело против сотрудников СБУ. Как и обещал, публикую ответ генпрокурора на мое депутатское обращение о незаконном вмешательстве сотрудников СБУ в деятельность депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Как видите, дело взято на контроль Генпрокуратурой. О ходе расследования и принятом решении обязательно проинформирую дополнительно", - написал он.

Кроме того, депутат сообщил, что направил в ГБР еще одно депутатское обращение о незаконном обыске и незаконной прослушке.

Скриншот: Facebook/Ренат Кузьмин

Напомним, по данным журналистов Служба безопасности Украины планировала осуществление следственных действий в отношении депутатов "Оппозиционной платформы - За жизнь". Согласно документу, Департамент защиты национальной государственности СБУ получил задание установить связи, места проживания, официальные и неофициальные контакты Виктора Медведчука, а также его жены Оксаны Марченко, нардепов Шуфрича, Козака, Нимченко, Загороднего, Колтуночива, Волошина, Чубирка и других.

Также сообщалось, что в Киеве сбушники с автоматами проводят обыски в офисе Виктора Медведчука.