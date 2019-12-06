Национальный банк Украины в конце октября ввел в оборот купюры в 1000 гривен с подписью главы НБУ Якова Смолия.

Но пока новые деньги дошли не до всех украинцев и на интернет-площадках появились предложения о продаже крупных купюр, но уже за 1 330 гривен.

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Напомним, как выглядят новые 1000 гривен

На лицевой стороне банкноты голубого цвета - портрет известного украинского академика Владимира Вернадского, на обороте - президия НАН Украины.

Защита: банкноту защищает полимерная лента пурпурного цвета с изображением трезубца. При вращении купюры изменяется направление движения фона ленты, а цвет переливается от нефритового к золотистому.

Размер: в кошельке для новой банкноты понадобится больше пространства. По размеру она превосходит остальные: 75х160 мм (в то время как размер 100 грн - 75х142 мм). Базовый цвет - голубой.

Цитата, размещенная на лицевой стороне купюры гласит: "Я вірю у величне майбутнє України". Полное выражение Вернадского звучало иначе. "Я вірю у величне майбутнє України й Української академії наук...", - так ученый писал в своих воспоминаниях.

Шрифт, который используется на купюре, подозрительно похож на шрифт Bickham Script, права на который принадлежат компании Adobe. Об использовании пиратского шрифта сообщил дизайнер Богдан Гдаль, который внимательно изучил новинку финансового рынка. Выяснилось, что краденный шрифт на основе лицензионного в 2005 году создала россиянка Александра Гофман. Она известна тем, что переделывает лицензионные шрифты и выдает их за свои собственные.

Ранее "Страна" сообщала, что НБУ обязал банки размещать на сайтах калькуляторы своих услуг для клиентов.