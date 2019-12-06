В рамках заключенного с "Укртранснафтой" 10-летнего дополнительного соглашения о предоставлении услуг по транзиту нефти по территории Украины российская компания "Транснефть" заплатит Киеву 106,7 миллиарда рублей (около 40 миллиардов гривен или 1,67 миллиарда долларов США).

Об этом передает УНН со ссылкой на сообщение компании "Транснефть".

"Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: около 106,7 млрд рублей (по курсу Банка России евро к рублю на дату сделки); 10,9%", - уточнили в компании.

Также отмечается, что стоимость активов "Транснефти" на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего совершению сделки, составила 980,395 млрд руб.

Напомним, накануне украинская компания "Укртранснафта" и ПАО "Транснефть", которая работает в Российской Федерации, заключили дополнительное соглашение к контракту на транзит нефти через территорию Украины. Таким образом, контракт с российской компанией продлен на 10 лет - до 1 января 2030 года.

Также мы сообщали, что российская топливная компания выплатила "Укртранснафте" 4,2 млн евро за грязную нефть в трубе.