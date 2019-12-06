В Подольском районе Киева среди была дня неизвестный поджег автомобиль возле элитного ЖК "Паркове мисто" на улице Вышгородского. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отмечается, что парень зашел через пост охраны, надел маску и совершил поджог. Люди тушили пожар ведрами, а потом приехали спасатели и погасили возгорание.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в Киеве на Выдубичах загорелись гаражи, владельцы говорят о поджоге из-за разборок. Известно, что горел грузовик и одноэтажные сооружения. Пострадавших и жертв не было. А спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие автомобили.

По информации членов кооператива, причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства касательно прав на территорию. Официальную причину инцидента будут устанавливать уже правоохранительные органы.

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