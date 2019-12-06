Генеральный директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода утверждает, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась пускал средства компании, которая сейчас находится в тяжелом состоянии и не может достроить объекты, на покупку дорогих вещей и на политические проекты.

Об этом Олег Майборода рассказал у себя в Facebook.

"Это одна из последних машин Максима Микитася - Lamborghini Urus, стоимостью 700 000 долларов. Была первая в Украине. Есть и бронированный Майбах - за 600 тысяч долларов, есть и Aston Martin - за 300 000. И это самый простой пример для ответа на вопрос "куда делись деньги", - пишет Олег Майборода.

Фото: Facebook/Олег Майборода

После этого Майборода рассказал свое мнение об интервью Микитася, в котором тот обвинил его в рейдерском захвате компании.

"Правда, она же не в платном интервью на телеканале бывшего политического соратника Микитася. Правда, она в том, что кто-то хочет решить проблемы 13-и тысяч инвесторов, а кто-то хочет денег здесь и сейчас! А судьба людей, эти деньги ему доверивших, не интересует", - подчеркнул он.

Майборода указывает на слова Микитася о подделке подписи на документации о продаже компании. Что ей уже скоро 2 месяца, а сам экс-президент корпорации заговорил об этом только сейчас.

Отдельного внимания, по мнению Майбороды, заслуживают слова Микитася об отношениях с криминалом.

"Вот тут точно не соврал! Причем обсуждал и мое убийство, и ликвидацию свидетелей по делу с квартирами для Нацгвардии. Эти данные есть в материалах дела НАБУ и были озвучены в суде, когда его арестовывали",- уточнил он.

"Если очень коротко, то ситуация выглядит так. Проблемы с Укрбудом начались не вчера, а продолжаются уже много лет. И основная проблема в том, что Микитась, который теперь со скорбным лицом раздает интервью и рассказывает, как у него всё «отжали», с самого начала путал оборотные средства с прибылью. При нормальной конъюктуре рынка, это сходило с рук, но при возникновении проблем сразу стал образовываться серьезный денежный дефицит.

Понимал ли он это? Очень хорошо понимал, и ни на день, ни то, что на годы, как сейчас рассказывает, не отпускал управление бизнесом, чтоб выжать максимум! А попадание в политику, совсем оторвало Микитася от земли, он потерял ощущение реальности: "я все решу", "этих пошлю", "этих посажу" и так далее. Вот только его покровители власть потеряли, выборы Микитась проиграл, и только тогда немного очнулся. Но не начал искать пути выхода из кризиса, а начал искать виноватых, задаваясь вопросом "куда же делись деньги"? Могу подсказать! Например, дом на Осокорках обошелся в 160 млн. гривен. Разной недвижимости для себя он прикупил еще на 500 млн. Любил красивые вещи: купить часы за 300 тысяч долларов или машину за 630 тысяч евро – легко! Его Lamborghini Urus (с номером года рождения Микитася) был первый в Украине. Одним из самых дорогих увлечений оказалась политика - победа в одних выборах и проигрыш в других стоили больше 300 млн. грн! Ну, и вишенка на торте - 1,5 млрд (!) гривень было потрачено на покупку различных активов, типа попытки приобретения Проминвестбанка, покупка Теплоэнерго, базы отдыха, различные площадки и непрофильные бизнесы, которые, кроме убытков ничего не принесли", - написал Майборода.

Фото: Facebook/Олег Майборода

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