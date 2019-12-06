Представители немецкого бизнеса надеются, что против России не введут новые санкции в связи с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, которое произошло в Берлине в августе 2019 года.

Такое заявление сделал глава российско-немецкой внешнеторговой палаты (AHK) Маттиас Шепп накануне запланированной на 6 декабря встречи президента России Владимира Путина с предпринимателями из Германии, передает DW.

Напомним, что 4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это недостаточным сотрудничеством Москвы с Берлином в расследовании громкого убийства, в котором может быть замешана российская власть.

Маттиас Шепп в интервью немецкому информагентству dpa предостерег от поспешных выводов относительно берлинского убийства и отметил, что встреча в Сочи показывает, что "даже в политически сложные времена контакты с немецкими предприятиями играют для Путина важную роль".

"Даже в самое тяжелое время холодной войны немецкая экономика служила стабилизирующим фактором в отношениях между Германией и Россией. Введение новых санкций не поможет снять глубокую напряженность и уладить конфронтацию", - подчеркнул Шепп.

По словам Шеппа, ни с какими другими иностранными предпринимателями Путин не встречается так часто и в таком эксклюзивном формате, как с немецкими.

Ранее "Страна" разбиралась в том, сорвет ли Нормандскую встречу скандал между Берлином и Москвой.

Также мы сообщали, что в Берлине ограбили музей Штази, грозной спецслужбы ГДР.