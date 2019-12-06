Электронная площадка СЕТАМ продает арестованное Wi-Fi оборудование Киевского метрополитена, стоимость которого оценили в 7, 27 млн гривен. Об этом передает Укринформ.

"На электронном аукционе OpenMarket (Государственное предприятие "СЕТАМ" Агентства по розыску и менеджменту активов) выставлено на продажу арестованное Wi-Fi оборудование из Киевского метрополитена. 569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро "Университет", "Днепр", "Олимпийская", "Арсенальная", "Крещатик", "Лукьяновская", "Кловская", "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", а также в Инженерном корпусе КП "Киевский метрополитен", - говорится в сообщении.

Среди выставленного имущества: "источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и прочее.

Дата проведения аукциона - с 23 декабря 2019 года по 2 января 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что станцию киевского метрополитена "Дарница" закрыли в четверг, 5 декабря, после полученного анонимного сообщения о минировании

Напомним, в марте столичные чиновники обещали запустить общедоступную сеть Wi-Fi с быстрым интернетом.