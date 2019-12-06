К концу года глава директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко собирается уволиться из Минздрава вместе с многими членами своей команды. Об этом он сообщила на своей странице в Facebook.

Отмечается, что речь идет примерно о 10 сотрудниках. Напомним, руководитель директората - высшая политическая должность в министерстве, идет пот рангу сразу после министра и заместителей.

"Вчера (5 декабря - Ред.) они перешли черту, которую я для себя ставила. Причина - ценностные и мировоззренческие разногласия, которые делают невозможной дальнейшую работу в Минздраве.

В обед почти государственный секретарь Минздрава (документы на ее назначение без испытательного срока уже направлены в Кабмин) позвонила системным администраторам сайта (одно из госпредприятий Минздрава) и сказала, что у них есть 5 минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде - новости, фотографии, видео - абсолютно все. Об этом сразу написали в WhatsApp-группе министерства и проинформировали пресс-службу (то есть меня) как ответственных за контентное содержание сайта", - написала Литовченко.

Отметим, что Литовченко и ее команда - это люди бывшего руководителя Минздрава Ульяны Супрун, которые остались работать и после смены министра.

Скриншот: Facebook/Iryna Lytovchenko

Поручение выполнили, что вызвало волну возмущения в соцсетях.

Скриншот: Facebook/Ульяна Супрун

В 21.00, по словам Литовченко, им поступило следующее поручение: разместить на Facebook министерства антифейк-сообщение, что якобы произошел технический сбой и все новости с сайта пропали случайно, и вот уже сервер отремонтирован и все снова работает: "Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня врать на странице министерства, на своей странице расскажу правду. Утром это добили "официальным" сообщением о технических работах на сайте, повесили вчерашней датой. Но в админке видно, что сообщение опубликовано уже после новостей, которые мы вешали на сайт днем. Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть свой очередной факап "плохими государственными служащими".

Литовченко также рассказала о других проблемах, которые были в Минздраве: "Еще на первой или второй неделе работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предыдущем сотрудничестве, чтобы нигде не были упомянуты фамилии Супрун, "потому что Зоряна нервничает".

За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили на меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, которые противоречат друг другу...

Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все неудачные задачи.

Но заходить в сложную реформу страны с руководством, которое вместо поддержки и построения команды думает только о собственноv кресло - это было бы досадным самоубийством.

Параллельно министерство обрастает все большим количеством персонажей с неоднозначной репутацией, которые ждут возможности оторвать кусочек государственного бюджета: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рыжак, Чумак и другие.

На днях нам назначат государственного секретаря, о выигрыше которого на конкурсе было известно еще до его начала. Несмотря на обещания Алексея Гончарука о перезагрузках, обновлении, сильном и честном конкурсе, к нам назначают экс-госслужащего из наиболее коррумпированного государственного органа".

Напомним, что с этой же формулировкой о расхождении ценностей и отсутствии стратегического видения в новой политической команде заявление на увольнение написал глава Национальной службы здоровья Олег Петренко. Его отставку уже приняло правительство.

"Для меня фундаментальная ценность - это доверие. Я хочу, чтобы Национальной службе здоровья доверяли. Но доверия нет. Во власти нас даже недолюбливают немного, мы их раздражаем, - объяснял причины Петренко. - Было очевидно, что нельзя брать на себя ответственность за целую отрасль, не готовясь к этому и не имея команды, принимать предложенную команду, а потом начинать ее менять.

Сейчас мы подходим к очень важной стадии - имплементации реформы. И в этой ситуации министерство похоже на муравейник - все куда-то бегут с какими-то бумагами, но на самом деле суть подменяется лозунгами и пустыми разговорами".

Сама министр об отставке Петренко сказала так: "Для меня это малодушие. И отсутствие понимания реальной ответственности человека, возглавлявшего НСЗУ. ...Эфемерные обоснования, что что-то не так и снятие с себя всей ответственности. Можно было взять себя в руки".

На вопрос почему министр обещает продолжать начатые перемены, но при том у нее постоянно оказываются люди, которые всегда выступали против реформы, она ответила так: "То что, кто-то присутствует на каких-то мероприятиях, не означает, что они имеют или будут иметь какое-то влияние на меня или ход реформы. Мы живем в мире, где все могут между собой общаться. Моя задача - не делить, а, чтобы все объединились и работали в единой системе здравоохранения".

Ранее сообщалось, что замглавы Минздрава Загрийчук подал в отставку.

Также мы писали, что Кабмин может уволить зама главы Минздрава, который отвечал за трансплантологию.