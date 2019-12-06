"Страна" поинтересовалась мнением нардепов от "Слуги народа" о разгоревшихся во фракции скандалах, которые сотрясали партию за 100 дней работы.

Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа":

"Самым болезненным для меня является скандал с Романом Иванисовым. Лично меня больше всего обидело, что он соврал внутри фракции. Когда появилась информация об этом, я лично ему звонил и спрашивал, правда ли это? Он сказал, что это фейк. Это действительно неприятно".

Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа":

"Начну с позитива. Скандал за законопроекты, так называемые "Платформы Яценко". Если бы друг друга не обвиняли в коррупции и не смотрели на руки, мы бы еще эти тысячу поправок рассматривали или вообще не дошли бы до рассмотрения этого законопроекта. А так вы видели полностью зеленое табло. Из скандалов, которые больно ударили, то, конечно, это ситуация с Иванисовым. Неприятно, когда человек сознательно приходит в парламент, не говорит о своей судимости и думает, что об этом никто не узнает. Конечно же скандал с Яременко, которого могло бы и не быть. Исключения людей из фракции - это не достижения, когда мы теряем людей фракции таким способом, то это плохо. Но это позитивно повлияло, так как сейчас разрабатывается кодекс этики, который будет возглавлять Гео Лерос. Он не извинился, считает, что это слабость. Ну, пусть".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"Такие скандалы будут, потому что нас атакуются со всех сторон. Мы наступили на хвост олигархам и отсунули от корыта политических коррупционеров. Мне не нравится, что мы шли одной командой реализовывая одну программу, а сейчас депутаты в нашей партии пытаются создавать свой вектор. Возможно, с прицелом на какое-то политическое будущее, но это не соответствует тем программным заданиям за которые люди отдали свои голоса. Мы шли с определенной программой, нужно было просто не баллотироваться. Мне кажется, что телеграм-каналы "Темный рыцарь" и так далее - это такая трансформация атак на политические силы. Такого раньше не было. Все эти случаи должны показать депутатам, что нет ничего тайного. Депутат, когда пишет сообщения, должен оставаться всегда одним человеком и в Верховной Раде и, когда он из нее выходит".

Роман Грищук, депутат партии "Слуга народа":

"Я максимально горжусь результатом, который мы показали. Но есть медийная сторона, когда нельзя что-то сказать по поводу роботы, то нужно искать скелеты в шкафу. Именно личностные истории могли ударить по партии. Меня максимально ударила история с Иванисовым. То, что такого человека пропустили. Да, он соврал, но почему не проверили. Я призываю, чтобы он сложил мандат".

Ранее "Страна" писала ол том, что осужденный за изнасилование нардеп от "Слуги народа" Иванисов не заканчивал университеты, которые указывал в биографии.

Также мы сообщали, что Зеленский прокомментировал переписку нардепа Яременко с проституткой во время голосования в Раде.







