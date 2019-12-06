Президент России Владимир Путин планирует провести в Париже 9 декабря отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По словам Пескова, на "нормандском саммите" будет "предметное и профессиональное обсуждение" урегулирования ситуации на Донбассе.

Информацию о том, что в Киеве якобы рассматривают возможность создания в ОРДЛО "муниципальной стражи" из представителей Украины, ОБСЕ и т.н. "ДНР" и "ЛНР" пресс-секретарь Путина комментировать не стал: "Мы так же вместе с вами узнали это из сообщений СМИ, поэтому сейчас комментировать не считаем возможным".

Напомним, что сегодня президент Зеленский прийдет к Савику Шустеру на "Свободу слова" поговорить о "Нормандском формате".

Также мы писали о том, что Песков рассказал, какой документ могут подписать в Париже по итогам "Нормандской встречи".