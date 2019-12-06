Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения предпринимателю, уличенному совместно с бывшим начальником Главного следственного управления ГПУ Игорем Щербиной в получении неправомерной выгоды, в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 576,3 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Так, соответствующее решение судья вынес в четверг, 5 декабря. Самого предпринимателя подозревают в уголовном преступлении по статье "мошенничество".

Напомним, 3 декабря сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Игорю Щербине, у которого недавно провели обыск. Щербину уличили в получении $75 тысяч взятки.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский назвал Щербину правой рукой Трубы и потребовал проголосовать за закон о чистках в ГБР.

Также "Страна" писала, что суд постановил взять под арест на 2 месяца с правом залога в размере 2 130 100 гривен экс-прокурора Игоря Щербину.