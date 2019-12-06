В правительстве Украины создали комиссию по расследованию причин пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

"Только что на внеочередном заседании правительства создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе", - написал Гончарук.

По его словам, комиссия должна доложить правительству о результатах расследования до 20 декабря. Кроме того, Кабмин поручил ГСЧС провести неотложные противопожарные проверки всех учебных заведений в стране.

Скриншот: t.me/PMHoncharuk/137

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

По данным на утро 5 декабря, единственной погибшей считалась 16-летняя студентка Ксения Бабенко. Позже стало известно имя второй погибшей на пожаре в Одессе.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями. Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.