Изъятое во время обысков имущество бывшего заместителя министра культуры Виктории Лесничей, которую подозревают в получении неправомерной выгоды, арестовано решением Высшего антикоррупционного суда. Об этом пишут "Украинские Новости" со ссылкой на материалы суда.

В частности, суд наложил арест на удостоверение помощника-консультанта народного депутата, четыре банковские карты, копии документов, два ежедневника, визитные карточки, автомобиль марки BMW Х6, мобильный телефон Apple, денежные средства в сумме 2 700 долларов.

Обыски были проведены по месту жительства Виктории Лесничей и в ее автомобиле.

Напомним, по данным следствия, Виктория Лесничая и еще один сообщник - Николай Пасальский - убеждали свидетеля во влиятельности чиновницы из ОП Светланы Кондзели и договаривались о траншах взятки.

Также мы сообщали, что экс-замминистра Лесничую взяли под стражу с залогом более полумиллиона гривен.