В сирийской провинции Дейр эз-Зор неизвестные атаковали базу Вооруженных сил США. Об этом сообщает местное агентство SANA.

Известно, что американская база находится возле нефтяного месторождения Эль-Омар. Отмечается, что нападение произошло во время заезда на базу колонны грузовиков с военной и другой техникой.

США, в свою очередь, ответили артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против террористической группировки ИГИЛ, причем в арабской республике действуют без разрешения властей страны и одобрения ООН. Позднее Пентагон заявил о выводе военных из страны. В ноябре текущего года в Пентагоне заявили, что около 500 американских военных сохраняют боеготовность на востоке Сирии.

Напомним, что в Сирии из-за взрыва автомобиля погибли 10 человек.

Также мы писали о том, что в Сирии попала под обстрел военная колонна США.