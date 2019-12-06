Украине нужно выполнить программу Международного валютного фонда (МВФ), выйти из нее и больше не нуждаться в кредиторе последней надежды. Об этом сообщила во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде Украины министр финансов Украины Оксана Маркарова, как сообщает УНН.

"По МВФ активно работаем с нашими партнерами. Мы сейчас должны договориться обо всем нашем плане действий на три года. Такие программы нельзя обсудить за неделю. На этот раз программу МВФ нельзя начать выполнять и потом прекратить или отказаться. Мы должны выполнить программу, выйти из нее, чтобы мы через три года не должны были нуждаться в кредиторе последней надежды", - отметила Маркарова.

Ранее "Страна" провела опрос, готовы ли "слуги народа" голосовать за законы, которые требует МВФ.

Также мы писали о том, приведут ли требования МВФ по Коломойскому к политическому кризису в Украине.