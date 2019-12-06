Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов предупредил украинцев о возможных проблемах при запуске новой службы с 8 декабря. Об этом он сообщил в Facebook.

"Рекомендуем по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года. С 00:00 часов 8 декабря 2019 года поданные таможенные декларации просим адресовать новосозданным таможням Гостаможслужбы", - говорится в обращении.

Кроме того, в первые дни работы новой службы, возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"При этом не предусматриваются проблемы с взиманием таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря и в дальнейшем", - подчеркнул он.

С 9 декабря бизнесмены будут обязаны делать предоплату за таможенное оформление товаров исключительно на новые счета Государственной таможенной службы.

Фото: facebook.com/max.nefyodov

Ранее сообщалось, что таможня объявила о новых реквизитах платежей для предприятий.

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