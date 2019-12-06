В Одессе пополнился список пропавших без вести во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В полицию с заявлением о пропаже дочери обратились родители 18-летней студентки Анастасии Василян. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Полицейские устанавливают связи девушки и проверяют, могла ли она находиться в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на момент пожара.

Напомним, что также продолжаются поиски еще 13 человек, которых считают пропавшими без вести.

Смертельный пожар вспыхнул в учебном заведении утром 4 декабря. Возгорание произошло на третьем этаже здания и быстро распространилось на большую площадь.

На данный момент погибшими при пожаре считаются двое - 16-летняя студентка Ксения Бабенко и 43-летняя преподаватель информатики Алла Бортюк.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе парень целую ночь бесплатно варил кофе для спасателей на месте пожара в колледже.

Также мы сообщали, что пропавшие после пожара в одесском колледже звонили родственниками и прощались с ними.