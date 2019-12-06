Лидеры "Евросолидарности" Петр Порошенко и "Батькивщины" Юлия Тимошенко готовят протест облсоветов против "капитуляции" на встрече в Париже. Их фракциям в облсоветах поступила команда готовить заявления и ждать команду по итогам "нормандской" встречи. Об этом пишет Telegram-канал Политика Страны.

Отмечается, что если "антикапитулянты" увидят в них зраду, то будет дан старт вынесению вотума недоверия губернаторам и созданию исполкомов облсоветов, которые переключат на себя управление областями. В процессе будут участвовать фракции "Солидарности" Порошенко, "Батькивщины", "Свободы" и "Самопомощи".

"Пока хранит нейтралитет Гражданская позиция Гриценко. Также нет внятных установок у Радикальной партии Ляшко. На Западной Украине фракции радикалов поддержат демарш (им деваться некуда). А вот по другим облсоветам вопрос открытый. Как говорят, это связано с пожеланиями к Ляшко со стороны Ахметова не "раскачивать лодку" (к слову, сегодня Зеленский появится на эфире в программе Шустера на канале Ахметова "Украина")", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что "и без радикалов в облсоветах большинства областей западной Украины и многих областей центральной Украины у "антикапитулянтов" есть формальное большинство". Потому и планы по бунту они строят наполеоновские.

Но осуществляться ли они – вопрос. Большая часть депутатов в облсоветов, которые вошли во фракции этих политсил, когда они были популярны, это не идейные люди, а решалы. А решалы всегда на стороне любой власти. Революционеры из них никудышние.

Поэтому если на Западной Украине "антикапитулянты" еще смогут поднять на бунт по крайней мере часть облсоветов, но на центральной Украине – не факт. Уже сейчас там далеко не везде партруководство контролирует своих депутатов. И заставить делать резкие движения против президента их будет трудно.

"Ну а пока идет работа с облсоветами, организаторы Майдана на воскресенье и на понедельник собирают народ на Киев. Мобилизуются националистические организации, ветеранские объединения. Судя по всему, в воскресенье выйдут многие, чтоб зафиксировать свою "антикапитулянскую" позицию", - сообщает Политика Страны.

При этом будут ли они также активно протестовать уже после самой нормандской встречи и как воспримут ее итоги – как зраду или спокойно, это уже вопрос торгов различных групп с властью и с ее противниками. "Тут могут быть варианты", - резюмируется в сообщении.

Фото: t.me/stranaua/1240

Напомним, что Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут украинцев на Майдан перед Нормандской встречей.

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