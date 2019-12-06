В НАБУ открыли уголовное производство против нардепа от "Слуги народа" Андрея Холодова, официальное расследование против которого начали после публикации материала "Слуга семейного бизнеса", как передает "Радио Свобода".

Журналисты выяснили, что Андрей Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, он отстаивал свои же интересы.

"4 декабря детективами НАБУ внесены сведения в ЕДРР по факту возможного совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст.15, ч.2. 364 Уголовного кодекса Украины, а именно: законченного покушения на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением", - говорится в официальном ответе Антикоррупционного бюро на запрос Радио Свобода.

Фото: radiosvoboda.org

По данным журналистов, семья депутата Холодова имеет отношение к полному циклу дистрибуции сигарет - от оптовой закупки у производителей (через фирму "Сити Трейдинг Компани") к распространению этих партий в киоски (владелец киосков - "Киев Маркет Солюшн") и розничной продаже в этих киосках через две фирмы ("Виктрум" и "Интертабако").

Фирма, на которую записаны столичные киоски, где торгуют сигаретами, принадлежит кипрской компании, которая была основана в имении семьи Андрея Холодова на Кипре в городе Лимассол.

Позже депутат отмечал, что кипрская компания, на которую заведен этот бизнес, была продана "другому владельцу" еще в 2018 году, впрочем, не смог сказать, кому именно.

"Этот бизнес тщательно замаскирован за подставными владельцами и несуществующим адресам регистрации этих фирм, и в конце концов выведен на Кипр", - говорится в материале.

С 2018 года семья Холодова действительно переоформила бизнес на другого учредителя, номинального. Основателем фирмы Reineweg LTD, на которую записана сеть столичных киосков, вместо жены Холодова стал киприот Гиоргос Лантас - это юрист, который, кроме этого бизнеса, фигурирует также почти в сотне других кипрских компаний. При этом и после регистрации на номинального держателя фирма оставалась прописанной в имении Холодова в Лимасоле до его избрания в Верховную Раду.

Ранее Холодов также публично отрицал, что имеет какие-то интересы в торговле сигаретами. "Никакого табачного бизнеса у меня никогда не было", - писал он в Facebook.

"И это не удивительно - ведь иначе депутату от "Слуги народа" пришлось бы признать наличие серьезного конфликта интересов при лоббировании законодательства, которое улучшает условия его собственного бизнеса", - говорится в расследовании.

В октябре Верховная Рада приняла законопроект №1049 с правкой №8, которой меняется формула перераспределения доходов между различными участниками цепочки по торговле сигаретами. В частности, увеличивается маржа заработка для оптовых и розничных продавцов табачных изделий. До вынесения в зал на голосование эта правка прошла через Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, ее поддержал голосованием и лоббирует публично заместитель председателя комитета Андрей Холодов.

На вопрос, является ли он "бенефициаром" правки, рассмотренной его комитетом, депутат Холодов ответил: "За нее проголосовали 215 "слуг народа" и 40 депутатов из других фракций. Если есть такая статистика, как вы считаете, это я был бенефициаром этой правки?".

После чего Холодов возмущенно переспросил руководителя секретариата Комитета, имеют ли право журналисты подходить к народным депутатам и общаться с ними до начала заседания.

Видео: Радио Свобода

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