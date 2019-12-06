Сейчас в Украине в разгаре третий этап переаттестации в новый Офис генпрокурора. Начиная с 3 декабря, кадровые комиссии проверяют выполнение практического задания и заслушивают сотрудников ГПУ на собеседовании. В связи с этим, на Резницкой поднялась нешуточная паника, так как на собеседовании детально расспрашивают об имуществе и источниках его приобретения.

Те, кто не смог внятно объяснить, откуда "заводы-пароходы" - вылетают. Представитель одной из кадровых комиссий, общественник Александр Леменов, так прокомментировал на своей странице в Facebook третий этап аттестации (язык оригинала сохранен): "Висновки після 2 днів співбесід з прокурорами.

1. Дійсно є офіцери правосуддя, які доброчесні і не мають значних активів у власності. Вони готові працювати. Це величезний плюс.

2. Серед прокурорів є ціла плеяда розумників, які користуються чужим майном, літають на відпочинки за кордон, живуть "у друзів" і намагаються це бодай якось пояснити. Це мінус.

3. Велика частина взагалі не мають фундаментальних знань. Плутають заходи забезпечення із запобіжними заходами, а також - не можуть пояснити нащо останні застосовуються. Це великий мінус.

4. Подекуди зустрічаються персони, що вважають за доцільне просто зробити з кадрової комісії нерозумних. Це величезний мінус.

Відсів десь на рівні 30% від загальної кількості. Розумію, що це не репрезентативно на прикладі однієї комісії, куди я вхожу. Але зрештою, в Генпрокуратурі, яка поступово трансформується в Офіс Генпрокурора, залишиться десь близько 500-550 офіцерів правосуддя.

Хтось казав, що реформа нічого не дасть, відсіються мало прокурорів і взагалі це зроблено лише для "вичищення неугодних". Правда, щось практика демонструє інші тренди.

P.S. А ще... ті, хто не пройшов, панічно комусь телефонують після неуспішних співбесід. Працюємо!".

Однако прокуроры на условиях анонимности говорят, что сам Леменов городит чушь, даже в этом конкретном посте. Так как "запобіжні заходи" согласно п. 9 ст. 131 УПК Украины и есть одним из видов "заходів забезпечення кримінального провадження". Прокуроры парируют, что сам экзаменатор Леменов подпадает под свое же описание антигероя. Так как живет на гранты, катается по заграницам за чужой счет и официально якобы не имеет даже собственного жилья.

За три дня третьего этапа переаттестации подлежит увольнению практически каждый третий сотрудник.

Случаются и казусы. К примеру, не прошел собеседование прокурор - крымский татарин, который не остался работать в Крыму под руководством Натальи Поклонской на руководящей должности прокурора района, а перешел на рядовой пост в ГПУ и поселился в общежитии.

Вот, что пишет на своей странице в Facebook "зарубленный" экзаменаторами прокурор Усеин Асанов: "Позавчера, 3 декабря, кучка проходимцев, которые официально называются первой кадровой комиссией Генеральной прокуратуры, решила, что я не достоин работать в органах прокуратуры. Каковы причины, пока неизвестно, обещают опубликовать позже на сайте. Поначалу не хотел выносить сор из избы, сейчас понял, что избы нет. Я слышал о случаях расправы над патриотами, но сейчас ощутил это на себе.

Что у меня за плечами? 20 лет службы, десятки раскрытых преступлений (не политических), в числе которых государственная измена, угрозы расправой; 2014-й год: не изменил присяге, добровольно бросил в Крыму должность прокурора района, имущество, переехал в Киев на рядовую должность в общежитие, в котором до сих пор живу; 10 суток, проведенные в оккупационной тюрьме за проукраинскую позицию, слезы матери!

Кто у меня за спиной? Всевышний и верные друзья! Не хочу здесь описывать свои эмоции. Но совсем молчать нельзя. Буду бороться, не за должность, а за справедливость. Виновные должны быть наказаны. И я не один такой, просто я не получал разрешения от людей на публикацию их имен, это патриоты из Луганска, Донецка, с которыми тоже расправились. Почему так поступили, будем выяснять. Бороться будем правовыми путями, этого будет достаточно, чтобы отправить их в Ад. Репост приветствуется, народ должен знать "героев".

Фото: Facebook

Ранее стало известно, кто из руководителей украинских силовых структур получает самую высокую зарплату.

Также "Страна" писала, что Специальная антикоррупционная прокуратура просит взять под стражу бывшего начальника главного следственного управления ГПУ Игоря Щербину с правом залога в размере 3,6 миллиона гривен в качестве меры пресечения.