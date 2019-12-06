Сегодня, 6 декабря, в парламенте была сформирована новая депутатская группа "Доверие", которую возглавил внефракционный депутат Олег Кулинич.

Telegram-канал "Политика Страны" рассказывает о подоплеке создания новой группы.

"В Раде сформировалась новая депутатская группа внефракционных депутатов "Доверие" (то есть, это типа как группа За будущее).

В неё вошло 17 депутатов. Председателем"Доверия" избран народный депутат Олег Кулинич. Заместитель Валерий Лунченко.

Кулинич - мажоритарщик из Полтавской области, аграрий. Был помощником у агроолигарха Веревского, когда тот был депутатом пятого и шестого созывов.

Кулинича в нынешнем парламенте относят к так называемому "хору Верёвки" - группе депутатов, которые ориентируются на Веревского.

Поэтому формирование группы "Доверие" в Раде восприняли как институализацию группы Веревского.

Впрочем, сами ее члены от связей с агроолигархом открещиваются. Лунченко говорил "Стране", что с Веревским никак не связан.

В группе вошли такие депутаты: Шахов, Петевка, Горват, Давиденко, Приходько, Андрей кот, Вельможный, Сухов, Бабенко, Арешонков, Андрей Иванчук, Ефимов и Ковалёв", - пишет Тelegram-канал.

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