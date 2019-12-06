Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск назвал решение Великобритании о выходе из ЕС самым болезненным вопросом. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, в своем первом интервью после завершения работы на посту главы Евросовета, Туск признался, что Brexit был "самым печальным и болезненным вопросом". Кроме того, он назвал действия бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона "ошибкой". После оглашения результата референдума, между ними состоялся разговор.

"Я спросил его, обязательно ли исполнять результат референдума", - сказал он.

ВКроме этого Туск раскритиковал и президента Франции Эмманюэля Макрона за слова о "смерти мозга" НАТО.

"Если мы хотим считать Макрона будущим лидером всей Европы, в политическом смысле, тогда нам нужен политик, который чувствует ответственность за всю Европу, а не только за Францию", - подчеркнул он.

Ранее Туск назвал президента США Дональда Трампа "возможно, самым сложным вызовом" для ЕС, поскольку он якобы "молится" о распаде блока.

Как сообщала "Страна", Великобритания и США планируют заключить соглашение по торговле до июля 2020 года. По данным источника в правительстве Британии, "политическая воля заключить сделку к июлю есть сейчас у обеих сторон".