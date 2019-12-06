Сотрудники полиции в британском графстве Суррей ищут свидетеля аварии, в которой на прошлой неделе погиб российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы были бы благодарны любым свидетелям ДТП, если они выйдут на связь с полицией Суррея", - заявили в полицейском управлении графства. Там также попросили людей "воздержаться от измышлений на тему обстоятельств инцидента, поскольку это может нанести ущерб расследованию".

Напомним, 49-летний Обретецкий умер 30 ноября в больнице, куда он был доставлен с места ДТП, которое произошло 25 ноября. Он выгуливал собаку, когда рядом произошло столкновение трех автомобилей, один из которых и сбил его.

По информации СМИ, российский миллиардер Обретецкий был владельцем дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз".

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