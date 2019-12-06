Полиция Британии ищет свидетелей ДТП, в котором погиб российский миллиардер
Сотрудники полиции в британском графстве Суррей ищут свидетеля аварии, в которой на прошлой неделе погиб российский бизнесмен Дмитрий Обретецкий. Об этом сообщает Интерфакс.
"Мы были бы благодарны любым свидетелям ДТП, если они выйдут на связь с полицией Суррея", - заявили в полицейском управлении графства. Там также попросили людей "воздержаться от измышлений на тему обстоятельств инцидента, поскольку это может нанести ущерб расследованию".
Напомним, 49-летний Обретецкий умер 30 ноября в больнице, куда он был доставлен с места ДТП, которое произошло 25 ноября. Он выгуливал собаку, когда рядом произошло столкновение трех автомобилей, один из которых и сбил его.
По информации СМИ, российский миллиардер Обретецкий был владельцем дистрибьюторской компании "Магнат трейд энтерпрайз".
Ранее сообщалось, что омбудсмен Кулеба с сыновьями разбился под Киевом. Все подробности аварии.
Также мы писали, что стала известна статья, по которой полиция завела производство после аварии с Кулебой.