Бывший президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому не встречаться наедине с российским лидером Владимиром Путиным в рамках саммита "Нормандской четверки". Об этом Порошенко написал в блоге на "Украинской правде".

"Самый важный совет: не доверять Путину... искренне советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным или, если это невозможно сделать, не поддаваться на его КГБ-шные манипуляции и заискивания, игру на эмоциях и уязвимых сторонах президента", - уверяет Порошенко.

Также он рекомендует Зеленскому на "Нормандском саммите" не затрагивать "газовый вопрос", поскольку, по мнению экс-президента, это позволит России "сформировать невыгодный для Украины пакет договоренностей, по которому за "дешевый" газ Украина сделает важные уступки в политическом треке".

Напомним, накануне встречи с Путиным Зеленский попросил помощи у церковников.

Также мы публиковали перевод статьи о роли Зеленского в главной политической драме мира, которая выйдет в журнале Time с фото украинского лидера на обложке.