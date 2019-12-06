Совет Национального банка Украины признал валютно-курсовую политику ведомства в 2019 году неэффективной, поскольку она не соответствует вызовам современного развития Украины. Об этом заявил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

"Задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Национального банка Украины", - говорится в обращении.

Кроме тог, совет Нацбанка также посоветовал регулятору обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу.

Фото: Facebook/Богдан Данилишин

Напомним. 4 декабря первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова пожаловалась на то, что митингующие снесли ей ворота.

Ранее "Страна" писала, что организатором митингов возле НБУ является общественная организация "Стоп коррупции". Но Нацбанк считает, что за массированными атаками стоит олигарх Игорь Коломойский.

Также мы писали о том, что после слов Дубинского о банде в Нацбанке НБУ подал на него в суд.