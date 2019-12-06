Национализированный Приватбанк планируют приватизировать и снова вернуть на частный рынок. Об этом рассказала министр финансов Оксана Маркарова в интервью для Корреспондента.

"Еще в 2016 году была принята стратегия развития и функционирования Приватбанка. Она предусматривает, что спустя пять лет после национализации его нужно приватизировать и снова передать в частные руки. Когда 52% активов банковского сектора находится в госсобственности - это в принципе нездоровая ситуация для рыночной экономики", - рассказала министр.

На вопрос журналиста о вероятном слиянии Приватбанк и Ощадбанка, Маркарова ответила, что "планов о слиянии с Ощадбанком нет, мы такой вариант не обсуждаем и обсуждать не будем".

Так, Приватбанк, а также Укргазбанк будут полностью возвращены на частный рынок. "В Укргазбанке уже начат процесс привлечения Международной финансовой корпорации, с которой мы будем готовить банк к полной продаже. Приватбанк начнем готовить к приватизации, как только сможем. По Ощадбанку идут переговоры с ЕБРР о частичном вхождении в капитал банка. А от новоизбранного набсовета Укрэксимбанка мы пока что ждем новую стратегию", - рассказала Маркарова.

Напомним, что Приватбанк перешел от Минфина к Кабмину.

Также мы писали о том, что в Министерстве финансов объяснили передачу Приватбанка Кабинету министров.