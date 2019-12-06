В пятницу, 6 декабря, в парламенте была сформирована новая депутатская группа "Доверие", которую возглавил внефракционный депутат Олег Кулинич.

Олег Кулинич Фото: facebook/ Олег Кулініч

Об этом заявил во время пленарного заседания в пятницу спикер Рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент "Страны".

"Сообщаю о формировании и регистрации в Верховной Раде IX созыва депутатской группы "Доверие", в состав которой вошли 17 народных депутатов Украины. Председателем депутатской фракции "Доверия" избран народный депутат Кулинич Олег Иванович", - объявил Разумков.

Как известно, Кулинич - депутат Верховной Рады с 2012 года. В прошлом созыве был членом депутатской группы "Возрождение".

Заместителем Кулинича в новой группе стал Валерий Лунченко, бывший член фракции "Народного фронта".

Кто входит в состав группы, пока не сообщается.

Отметим, что до сих пор было 37 депутатов, которые не входили в состав ни одной фракции или группы. Теперь из 37 человек - 17 сформировали свою группу.

Ранее сообщалось, что Коломойский и Аваков формируют в Раде свою депутатскую группу. "Страна" публикует ее состав.

Также мы писали, что экс-кандидата в мэры от Порошенко зарегистрировали народным депутатом от "Слуги народа".