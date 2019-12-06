В американском городе Корал-Гейблс, штат Флорида, во время попытки ограбить ювелирный магазин погибли четыре человека. Об этом сообщает The Miami Herald.

Уточним, что инцидент произошел в 16:17 по местному времени. Пытаясь убежать от правоохранителей, преступники угнали грузовик экспресс-доставки UPS, взяв водителя в заложники.

Видео:miamiherald.com

Во время погони между агентами ФБР и преступниками завязалась перестрелка, в ходе которой погибли два бандита, и заложник. Кроме того, был убит также очевидец инцидента, который случайно оказался на месте происшествия.

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