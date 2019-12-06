В пятницу, 6 декабря, бывший кандидат в мэры Хмельницкого от БПП Сергей Мандзий принял присягу народного депутата от партии "Слуга народа".

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Как сообщает корреспондент "Страны", об этом на утреннем заседании объявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Сергей Мандзий принес присягу нардепа с трибуны Рады. Он шел 136-м по списку партии и уже вошел во фракцию.

Как известно, в 2015 году он баллотировался на пост мэра Хмельницкого от "Блока Петра Порошенко". В 2010 году был избран депутатом Хмельницкого городского совета 6 созыва по мажоритарному округу от "Народной партии". В 2006 году был избран депутатом того же совета по списку "Народного блока Литвина", был председателем одноименной фракции.

Напомним, Мандзий зашел в партию вместо выбывшего Александра Кубракова, который стал главой "Укравтодора".

Как сообщалось, в четверг, 5 декабря, в Центральной избирательной комиссии признали избранным и официально зарегистрировали народного депутата Украины Сергея Мандзия включенного в избирательный список политической партии "Слуга народа" под №136.