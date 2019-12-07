В это воскресенье начнется новый Майдан против "капитуляции".

Формально - это продолжение акций Штайнмайер-майдана, которые начались в октябре и требовали не идти на уступки России по Донбассу (разведение войск и "формула Штайнмайера").

Но по факту речь идет уже о другом Майдане. На этот раз официально поддержанным тремя парламентскими партиями - "Европейской солидарностью", "Голосом" и "Батькивщиной".

У этого протеста пять вполне конкретных требований.

1. Никаких компромиссов насчет унитарного государства и федерализации

2. Никаких компромиссов насчет европейского и евроатлантического курса

3. Никаких политический действий, в частности выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до выведения российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей

4. Никаких компромиссов насчет деоккупации и возвращения Крыма

5. Никаких остановок международных судебных процессов против России.

Каждое из этих требований призвано не допустить любых договоренностей с Путиным в рамках "Нормандского формата". Встреча Зеленского с президентом России произойдет 9 декабря - то есть на следующий день после начала Майдана.

Партийная крыша и присутствие партий поменьше должны по идее добавить этому мероприятию массовости. А у Порошенко и Тимошенко уже готовят бунты облсоветов в регионах.

Все это сильно напоминает ситуацию ноября 2013 года, когда на Януковича накануне возможногого подписания Соглашения об ассоциации с ЕС давили при помощи акций в Киеве. А когда он Соглашение не подписал, то начался масштабный Майдан, приведший к смене власти.

Нынешний АнтиЗе-Майдан также может перерасти в серьезный фактор по раскачиванию ситуации в Украине. Если, конечно, промайдановский политический лагерь выступит единым фронтом, а какая-то весомая часть населения его поддержит. Что совсем не факт.

"Страна" рассказывает, какими будут протесты в Украине на этих выходных и в понедельник, а также к чему они могут привести.

Куда призывают приходить

Лидеры "Рух Опору Капітуляції" (сокращенно РОК, - Ред.) призывают всех украинцев и "государственные политические силы" прийти на Майдан Независимости 8 декабря в 13:00. К тому же призывают Порошенко, Тимошенко и Вакарчук.

"Украинцы! Учитывая судьбоносные вызовы, которые сегодня стоят перед Украиной, накануне Нормандской встречи необходимо напомнить власти о "красных линиях" - требованиях украинского народа, которые никто не имеет права проигнорировать", - говорится в опубликованном обращении.

В тот же день РОК объявил акцию на Банковой прямо под окнами президента, которая начнется вечером и продлится как минимум до вечера 9 декабря, когда объявят результаты Нормандской встречи.

В случае, если действия Зеленского сочтут "капитуляцией", организаторы акции обещают начать постоянно действующий протест с блокировкой правительственного квартала - по сути, новый Майдан.

Какие инструкции дают майдановцам

Организаторы акций указывают, что личный состав группы участников должен быть около 10 человек вместе с руководителем. С собой просят взять все необходимое из расчета пребывания на улице несколько суток: теплую одежду, обувь, средства гигиены, термосы, сухпаек, карематы, спальные мешки, палатки, зарядные устройства для телефонов и павербанки, документы (паспорт, водительские права).

Запрещено брать с собой на акцию: любое оружие, пиротехнику, алкогольные напитки. На месте будут палатки для обогрева, возможность выпить горячий напиток и поесть, будут установлены биотуалеты.

План проведения акции

8 декабря

13:00 - на Майдан Независимости выйдут партии "Европейская Солидарность", "Голос", "Батькивщина" и форум "Вместе - к победе".

18:00 - прибытие других участников акции в Киев. Сбор на улице Банковая со стороны ул. Институтской у входа в Офис президента Украины.

В 19:00 начало акции у офиса президента и выступления организаторов;

До 22:00 - установка там палаточного городка.

Ночью - активности в большой палатке, выступления "бардов", лекции, просмотр фильмов.

Майдановцы уже собирают в соцсетях металлические бочки, дрова, чайники-термосы, стулья, пледы, большие казаны для приготовления еды, буржуйки, обогреватели инфракрасные, генераторы, топтиво, биотуалеты.

По словам члена Координационного совета РОК Андрея Левуса, 8 декабря станет первым этапом Майдана или "боевым слаживанием", когда активисты намерены сформировать "сеть сопротивления".

"Если результаты встреча в Нормандии будут негативными для Украины то протест имеет все шансы перерасти в долгосрочный", - написал Левус на своей странице в Facebook.

К акции "Варта на Банковой" активисты обещают привлечь общественные, ветеранские организации и партии "всех проукраинских сил".

Им отправляют приглашения.

9 декабря - активисты действуют в соответствии с решением саммита и новостями из Франции.

"По 100 человек от области". Какие силы стягивают в Киев

По словам источника "Страны" в одной из областных организаций "ЕС", по партийным каналам и интернет-чатам спущены указания об обязательном участии в акции всех без исключения региональных ячеек.

"В Киев выезжаем в воскресенье рано утром. Сейчас готовим флаги, транспаранты и плакаты. Есть требование – от каждой области минимум по сто человек, от областного центра – примерно такое же количество. Подтягиваем и АТОшников, но своих. С ветеранскими организациями переговоров не ведем – они запрашивают какие-то неимоверные суммы за участие", - рассказал источник "Страны" в одном из региональных отделений партии Порошенко.

В региональных организациях "Батькивщины" основной упор сделан на участие в выезде на Киев фермеров и ветеранов АТО.

"Оплачивают поездку сами партийные руководители на местах, среди которых почти все – не бедные люди. Они платят за автобусы и питание. Фермеров подтягивают их работодатели – владельцы крупных агрохозяйств, которые поддерживают Юлю и нашу партию. Фермерам близок лозунг "Нет грабительской распродаже земли", который "Батькивщина" активно сейчас продвигает в сельские регионы. В селах боятся, что землю скупят спекулянты и им негде будет работать. АТОшников довольно много поедет. Но мы будем выезжать уже в субботу – везем с собой даже палатки и полевые кухни, есть планы сделать акцию бессрочной", - рассказали в "Батькивщине".

В отличие от "ЕС" и "Балькивщины", партия "Голос" пока не обзавелась сетью региональных организаций, поэтому партия Вакарчука сделала ставку на телеграмм-каналы, в которых сторонников "Голоса" призывают ехать на Майдан.

В акции также примут участие и представители более мелких националистических организаций, но там существует раздрай. Часть не хотят выходить на Майдан в воскресенье в 12 часов, чтоб "не создавать массовку" для Порошенко, Тимошенко и Вакарчука. При этом они могут присоединиться к акции "Варта на Банковой", как не окрашенной столь очевидно в партийные цвета.

Другие же вообще заняли выжидательную позицию и предлагают дождаться результатов встречи в Париже и посмотреть - будут ли там перейдены "красные линии" или нет.

Акции в других городах

Тех, кто не едет в Киев, призывают 8 декабря o 12:00 в своих городах и городках на центральных площадях или напротив областных или районных администраций поставить палатку в знак солидарности с киевской акцией. Мол, так можно намекнуть президенту, что "если он привезет из Парижа "капитуляцию", то будет Майдан со всеми вытекающими обстоятельствами".

Главное условие установки палатки - фото на фоне палатки, выставленное в Facebook с хэштегом #Ні_капітуляції та #Рух_опору_капітуляції

Фото: ‎Андрій Левус‎ для Рух Опору Капітуляції/Facebook

Участники акции организовали региональные группы "РОК" в Черновцах, Львове, Ивано-Франковске, Запорожье, Тернополе, Буковины, Днепра, Сумщины, Волыни в Facebook, и открыли сбор средств на счета волонтеров в "Приватбанке".

Правда, люди скидываются неохотно. Так, в Днепре за последний месяц собрали всего 4 тысяч гривен.

Бунт облсоветов

Тем временем, как уже писала "Страна", партии Тимошенко, Порошенко, "Свобода" и "Самопомощь" готовят демарш облсоветов на Западной Украины и в части центральноукраинских областей.

Львовский облсовет уже принял обращение к Зе с предупреждением, мол, если он "сдаст", по их мнению, Украину Путину, будет Майдан. И уже готовятся свозить активистов в Киев в воскресенье, 8 декабря.

58 из 84 депутатов Львовского областного совета проголосовали за заявление по "недопущению нарушения национальных интересов Украины", в котором требуют обеспечить принцип "сначала безопасность". Львовяне настаивают на том, что сначала нужно вернуть контроль над границей (Россия настаивает на том, что прежде - проведение выборов).

Кроме того, 8 декабря во Львове готовят акцию "Збережи свою Україну"

"Зеленский не объявляет, о чем он будет договариваться с Путиным в Париже. Учитывая количество красных линий, которые он уже пересек, мы крайне смущены возможными договоренностями. Нас не устраивает ни удовлетворение всех требований России с последующей попыткой имплементировать их в украинском конституционном поле, ни полный отказ от оккупированных территорий, ни другие варианты договоренностей, которые не учитывают национальные интересы Украины и ее граждан. 8 декабря все должны выйти и еще раз предупредить власть, что мы стоим на защите украинского государства", - заявили в Комитете майдана Львовщины.

В картинке-анонсе акции в черно-красных банднровских цветах львовяне использовали фото "потерянного" Зе, за которым стоит Путин.

Что будет на самом деле

Как видим, тактика нынешних протестов сильно напоминает то, что было в ноябре 2013 года. Тогда также все ждали, чем закончится Вильнюсский саммит, на котором Украина должна была подписать или не подписать Соглашение об ассоциации с ЕС.

И, как раз накануне этого события, в Киеве и начался Майдан, как фактор давления на Януковича, чтоб тот Соглашение подписал. Янукович, как известно, ничего не подписал. После этого, в ночь на 30 ноября, разогнали остатки протестующих на Майдане, что, вместе с возмущение части народа отказом от Соглашения об ассоциации, и привело к массовым акциям, которые через три месяца закончились бойней на Майдане и бегством Януковича.

Сейчас внешне ситуация очень похожая. Все ждут судьбоносного саммита в Париже. Одни с надеждой на мир, другие со страхом перед "капитуляцией". И вот те, кто не хотят "капитуляции" допустить, также как и в 2013 году, собирают Майдан, чтоб надавить на Зеленского дабы тот не перешел "красные линии".

В тоже время, есть и существенные отличия.

1. Отказ от Соглашения об ассоциации с ЕС в 2013 году был негативно воспринят большим числом украинцев (в том числе из-за того, что официальная пропаганда при Януковиче до того рисовала радужные перспективы для Украины из-за этого саммита). Сейчас же большинство населения поддерживает мирный процесс и не поддерживает "партию войны". В совокупности все политические силы, которые к этой условной "партии" принадлежат, на выборах в Раду летом этого года набрали всего 25%.

2. Уровень поддержки лично Зеленского сейчас гораздо выше, чем был у Януковича к концу 2013 года. Зеленский еще и года не пробыл у власти, а потому с ним многие люди по-прежнему связывают большие надежды и он еще просто не спел надоесть и сильно "зашквариться". А потому и раскачать народ на акции протеста против него очень трудно.

3. Запад в 2013 году занял однозначно негативную позицию в отношении Януковича после его отказа подписать Соглашение об ассоциации (и США, и ЕС). А потому активно поддержал акции протеста. Сейчас страны ЕС наоборот активно поддерживают мирный процесс в рамках Нормандского формата и сами в нем участвуют, во-многом подталкивая Украину к компромиссу с Россией по Донбассу. США более скептически относятся к этому, но и они не настроены радикально против. Госдеп, например, сделал специальное заявление с надеждой на позитивный итог встречи в Париже.

Как будет на самом деле мы увидим уже в ближайшие дни.

Естественно, очень многое зависит от того, о чем конкретно договорятся в Париже. Впрочем, судя по настрою "антикапитулянтов", "зрада" для них понятие широкое.

В качестве таковой они могут воспринять и договоренности о прямых поставках российского газа в Украину и компромисс по искам к "Газпрому". Другой вопрос, что обществу эти решения будет крайне трудно "продать" как "капитуляцию". Особенно, если они приведут к снижению тарифов внутри Украины. Для многих (а, скорее всего, для большинства населения) это будет как раз самая настоящая "перемога".